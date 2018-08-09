Лига чемпионов, квалификация: Селтик не сумел удержать победу над АЕКом

Англия — 00:24 14
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Кепа прибыл в Лондон и подписал долгосрочный контракт с Челси
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Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пивоАнглия — 8 авг 272
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Бордо: клуб Зідана і неймовірних чемпіонів світу – все про суперника Маріуполя у Лізі ЄвропиЛига Европы — 8 авг 255
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Топ-10 самых дорогих голкиперов в истории: Кепа сенсационно вышел в лидерыМир — 8 авг 1188
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"Усе до останнього висітиме у повітрі". Дмитро Джулай – про Славія – Динамо, перехід Супряги і дегенеративну фразу КДКЛига чемпионов — 8 авг 947
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