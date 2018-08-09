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Лига чемпионов, квалификация: Селтик не сумел удержать победу над АЕКом

8 августа 23:44 28 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: Селтик не сумел удержать победу над АЕКом
Лига чемпионов, квалификация: Селтик не сумел удержать победу над АЕКом

АЕК неожиданно вырвал ничью в поединке против Селтика. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Хозяева начали матч очень активно и открыли счет уже на 17-й минуте.

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АЕК изредка выбегал в контратаки, одна из которых в конце первого тайма таки завершилась голом.

На 57-й минуте АЕК остался в меньшинстве, однако воплотить свое преимущество в гол Селтик не сумел.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первый матч

Селтик – АЕК – 1:1

Голы: Макгрегор, 17 – Клонаридис, 44

Удаление: Галанопулос, 57 (вторая желтая)

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Селтик - АЕК Афины: Среда 08 августа 2018

Селтик
Матч окончен
1 : 1
АЕК Афины
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