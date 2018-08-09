Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік не зумів втримати перемогу над АЕКом

Англія — 00:20 196
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Кепа прибув у Лондон та підписав довготривалий контракт з Челсі
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Куртуа перейшов в Реал, Ковачіч гратиме за Челсі – клуби офіційно оформили обмінАнглія — 8 серп 2619
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК Хачеріді та Шахова феєрично обіграв Спартак, Зальцбург розгромив ШкендіюЛіга чемпіонів — 8 серп 8179
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Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пивоАнглія — 8 серп 3350
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