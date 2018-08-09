Ліга чемпіонів, кваліфікація: Селтік не зумів втримати перемогу над АЕКом

АЕК неочікувано вирвав нічию в поєдинку проти Селтіка. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Господарі розпочали матч дуже активно та відкрили рахунок вже на 17-й хвилині.

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АЕК зрідка вибігав у контратаки, одна з яких наприкінці першого тайму таки завершилась голом.

На 57-й хвилині АЕК залишився у меншості, проте втілити свою перевагу в гол Селтік не зумів.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перший матч

Селтік – АЕК – 1:1

Голи: Макгрегор, 17 – Клонарідіс, 44

Вилучення: Галанопулос, 57 (друга жовта)