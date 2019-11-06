Лига чемпионов: Ювентус вырвал победу в Москве, Бавария не оставила шансов Олимпиакосу и вышла в плей-офф

Состоялись очередные поединки 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа B

Бавария – Олимпиакос – 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89

Группа D

Локомотив – Ювентус – 1:2

Голы: Ал. Миранчук, 12 – Рэмзи, 4, Коста 90+3

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Бавария подошла к матчу против греков в статусе явного фаворита. На правах хозяев мюнхенцы сразу захватили инициативу и обильно "поливали" ворота соперников ударами, но результата это не приносило. Зато игроки Олимпиакоса, вероятно, решили, что атаки гостей на Альянц-Арене запрещены, поэтому редко пересекали половину поля.

После перерыва картина поединка не изменилась – хозяева демонстрировали тотальную доминацию, а греки играли на отбой. На 69-й минуте действующему чемпиону Германии все же удалось дожать соперника. Коман прострелил с правого фланга, а Левандовски в эффектном прыжке поразил ворота. На этом немцы не остановились и добили соперника под занавес матча благодаря точному удару Ивана Перишича.

Победа закрепила мюнхенцев на вершине группы и гарантировала выход в плей-офф турнира, увеличив отрыв от Тоттенхэма до 8-ми очков, но на прошлогоднего финалиста ЛЧ еще ожидает матч против Црвены Звезды. Олимпиакос остался на последней строчке с одним зачетным баллом.

В параллельном матче в Москву приехал Ювентус, чтобы гарантировать себе досрочный выход из группы уже в матче с местным Локомотивом. Гости живо начали и уже на 4-й минуте праздновали курьезное взятия ворот. Роналду мощно пробил со штрафного, а российский голкипер неуклюже пропустил мяч себе между ног. Завершил этот перфоманс Рэмзи, который добил круглого в сетку.

Радость туринцев длилась недолго. Через 8 минут хавбек хозяев Алексей Миранчук после навеса срезал мяч в штангу, а затем сам же сыграл на добивании, переведя мяч в пустые ворота.

Соперники демонстрировали "качели" на протяжении всего поединка. Лишь небольшое преимущество игроков "Старой синьоры" позволило гостям забить победный мяч перед финальным свистком. Экс-хавбек Шахтера Дуглас Коста разыграл классную комбинацию с Игуаином и завершил ее точным ударом.

Ювентус вслед за Баварией гарантировал себе выход из группы. Локомотив еще сохраняет призрачные шансы на второе место, имея в активе три зачетных балла.

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