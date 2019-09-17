Форвард Зенита Азмун забил дебютный гол Лиги чемпионов 2019/20 и установил историческое достижение

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит открыл счет в матче с Лионом и стал автором первого гола в турнире.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит открыл счет в матче против Лиона.

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Автором гола стал Азмун, который обыгрался с Дзюбой в стеночку и пробил мимо вратаря на 41-ой минуте матча. Интересно, что Азмун стал первым азиатским игроком, который отмечался дебютным голом Лиги чемпионов.

Отметим, что после перерыва Зенит побеждает на выезде у Лиона (1:0).

#OJOALDATO - Sardar Azmoun es el autor del primer gol de la UEFA Champions League 2019-20. Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la máxima competición europea, un jugador asiático ha hecho el primer tanto del torneo. pic.twitter.com/JTHXfGAh7N — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 17, 2019

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