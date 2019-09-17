Форвард Зенита Азмун забил дебютный гол Лиги чемпионов 2019/20 и установил историческое достижение

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит открыл счет в матче с Лионом и стал автором первого гола в турнире.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Зенит открыл счет в матче против Лиона.
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Автором гола стал Азмун, который обыгрался с Дзюбой в стеночку и пробил мимо вратаря на 41-ой минуте матча. Интересно, что Азмун стал первым азиатским игроком, который отмечался дебютным голом Лиги чемпионов.
Отметим, что после перерыва Зенит побеждает на выезде у Лиона (1:0).
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