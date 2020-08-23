"Я должен сказать, что система одного матча кажется мне интересней, чем предыдущая система с двумя матчами. Это одна из интересных вещей, которые принесла эта пандемия. Мы должны были сделать такую систему. Необходимо было играть так, но в конце мы обнаружили, что это очень интересная система.

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Сейчас поместить финальную восьмерку в календарь довольно сложно. Но мы увидели, что люди хотят захватывающих матчей, что в одном матче каждая команда может победить другую в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Поэтому следует учитывать это в будущем... Я думаю, что в сентябре или октябре мы должны начать серьезно говорить о будущем формате соревнований.

В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать просто фантастическим, но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты играют почти 365 дней в году. Нужно подумать, как реализовать эту идею, если мы решимся", – заявил Чеферин в интервью Associated Press.

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