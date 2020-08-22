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Динамо и Шахтер рискуют не сыграть в Юношеской лиге УЕФА – турнир могут отменить, – СМИ

13:50 - Читати українською
Динамо и Шахтер рискуют не сыграть в Юношеской лиге УЕФА – турнир могут отменить, – СМИ
Динамо U-19 / Сайт клуба

УЕФА может отказаться от проведения следующего розыгрыша Юношеской лиги.

Турнир между юношескими командами европейских клубов, скорее всего, не состоится утверждает Динамоманія. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

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В Юношеской лиге УЕФА должны были принять участие составы U-19 Динамо и Шахтера. Но талантам украинских грандов придется ждать еще один год, чтобы попробовать свои силы на международной арене.

Напомним, в сезоне 2019/20 юные "горняки" завершили свои выступления на стадии группового этапа, а киевляне уступили сверстникам из Динамо Загреб в 1/16 финала.

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