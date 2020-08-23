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Ліга чемпіонів та Ліга Європи можуть зберегти формат "фіналу восьми" і на наступний сезон

16:02 - Читать на русском
Ліга чемпіонів та Ліга Європи можуть зберегти формат "фіналу восьми" і на наступний сезон
Ліон – Манчестер Сіті / Getty Images

Президент УЄФА Александер Чеферін не виключає, що експериментальний формат єврокубків збережеться і в новій кампанії.

"Я мушу сказати, що система одного матчу здається мені цікавішою, ніж попередня система з двома матчами. Це одна з цікавих речей, які принесла ця пандемія. Ми повинні були зробити таку систему. Необхідно було грати так, але наприкінці ми виявили, що це дуже цікава система.

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Зараз помістити фінальну вісімку в календар досить складно. Але ми побачили, що люди хочуть захоплюючих матчів, що в одному матчі кожна команда може перемогти іншу в Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Тож варто враховувати це на майбутнє... Я думаю, що у вересні чи жовтні ми повинні почати серйозно говорити про майбутній формат змагань.

Протягом тижня турнір перебуває в центрі уваги всього світу, і це може стати просто фантастичним, але подивимося. Календар дуже щільний, футболісти грають майже 365 днів на рік. Потрібно подумати, як реалізувати цю ідею, якщо ми наважимося", – заявив Чеферін в інтерв'ю Associated Press.

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Ліга чемпіонів Ліга Європи УЄФА Александер Чеферін
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