Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации, первые матчи

Буде/Глимт – Легия – 2:3

Голы: Ботхейм, 45+1, Витор, 78 – Лукиньяс, 2, Эмрели, 41, 61

Удаление: Конрадсен, 82 (Б)

Динамо Тбилиси – Нефтчи – 1:2

Голы: Марушич, 36 – Аласгаров, 23, Махмудов, 56

Слован – Шемрок Роверс – 2:0

Голы: Ратао, 28, 47

Динамо Загреб – Валюр – 3:2

Голы: Адеми, 8, 72, Майер, 41 (пен) – Сигурдссон, 88, Адольфссон, 90

Нереализованные пенальти: Адемі, 81 – Сигурдссон, 88

Лудогорец – Шахтер Солигорск – 1:0

Гол: Оливейра-Соуза, 90+1

Маккаби Хайфа – Кайрат – 1:1

Голі: Ацили, 45 – Алип, 76

Мальме – Рига – 1:0

Гол: Чолак, 50

Удаление: Муритала, 41 (Р)

Теута – Шериф – 0:4

Голы: Энрике, 15, 45+1, Траоре, 56, Кастанеда, 89

Коннас-Ки – Алашкерт – идёт

Игровой день начался с топ-противостояния между Буде/Глимт и Легией. Две сильные команды выдали интересный матч. Чемпион Норвегии после прорывного сезона потерял трех лидеров атаки: Юнкера, Цинкернагеля и Хауге, но продолжает демонстрировать комбинационный футбол. Легия на выезде сыграла вторым номером и победила. Дублем отметился новичок Махир Эмрели. Экс-защитник Зари Джоэль Абу-Ханна провел матч в запасе.

А вот другой выходец из Зари – Рафаэль Ратао – принес победу Словану над Шемрок Роверс. Бразилец оформил дубль.

Загребское Динамо справилось с исландским Валюром. Два гола забил македонский хавбек Адеми, который недавно противостоял сборной Украины на Евро-2020. Был шанс и на хет-трик, но он не реализовал пенальти и позволил Валюру вернуться в игру.

На этом этапе встретились два украинца. Роман Григорчук вывел солигорский Шахтер против Лудогорца, в стартовом составе которого появился Игорь Пластун. Это был первый матч Пластуна за болгар после возвращения из Бельгии. Украинская дуэль завершилась минимальной победой Лудогорца благодаря позднему голу. Правда, Шахтер весь матч отбивался и ничего не создал впереди. Роман Дебелко не вышел со скамейки запасных. Стоит отметить, что белорусская команда тяжело добиралась в Болгарию. Шахтер арендовал российский самолет и облетал территорию Украины.

Юрий Вернидуб подарил настоящую феерию. Он с молдавским Шерифом разбил албанскую Теуту. Собранный из легионеров состав украинского специалиста отгрузил сопернику 4 гола и сделал весомую заявку на выход в следующий раунд.

Мальме обыграл латвийскую Ригу, казахский Кайрат расписал ничью с Маккаби Хайфа, а кавказское дерби между Динамо Тбилиси и Нефтчи выиграл чемпион Азербайджана. Ответные матчи состоятся через неделю. Напомним, что УЕФА отменил правило выездного гола.

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