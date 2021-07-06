Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации, первые матчи

Ференцварош – Приштина – 3:0

Голы: Нгуэн, 71, Маэ, 74, Блажич, 78

Флора – Хибернианс – 2:0

Голы: Саппинен, 75, 89

ХИК – Будучность – 3:1

Голы: Риски, 5, Валенчич, 7, Саксела, 13 – Райчкович, 35 (пен)

Жальгирис – Линфилд – продолжается

Клуж – Борац – продолжается

Фола – Линкольн Сити – продолжается

Шкендия – Мура – продолжается

С первого отборочного раунда стартовал в Лиге чемпионов венгерский Ференцварош. В прошлом сезоне "фради" под руководством Сергея Реброва прошли весь путь к групповому этапу, сотворив настоящий подвиг (были обыграны Селтик и загребское Динамо).

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В этом розыгрыше первым соперником чемпиона Венгрии стала Приштина из Косово. Ференцварош разгромно победил и тремя голами сделал себе комфортный задел перед ответной встречей. Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл почти весь матч. Александр Зубков, который получил травму в расположении сборной Украины, не участвовал.

Эстонская Флора с экс-форвардом Карпат Сергеем Зеневым переиграла мальтийскую команду Хибернианс, а финский ХИК уверенно одолел Будучность из Черногории. Ответные матчи состоятся через неделю – 13 июля.