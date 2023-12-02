Лига чемпионов, элит-раунд

Пальма – ХИТ – 2:2

Голы: Кордильо, 24, Оладгобед, 26 – Абакшин, 14, Поночевный, 38

Формат футзальной Лиги чемпионов кардинально отличается от футбольной. На паркете проводят два предварительных групповых турнира, а трофей разыгрывают в финале четырех. Туда проходят только победители квартетов в элит-раунде. ХИТ сохранял шансы попасть в четверку лучших до последнего матча, но задача была сложной. Киевлянам нужно было не просто побеждать, а делать это с разницей минимум в два мяча. Усложнял задачу статус соперника. Пальма – действующий победитель Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, футзал: ХИТ на последних секундах ушел от катастрофы, вырвав сверхважную победу

Киевляне провели очень хороший первый тайм, который выиграли с минимальным преимуществом благодаря голу Абакшина. Игра была по меньшей мере ровной. Однако во второй половине встречи испанцы дважды подловили ХИТ на ошибках. Сначала Кардильо забыли перед голкипером, а затем дали простор для удара с линии штрафной. Дальше Пальма действовала по счету, больше концентрируясь на обороне. Наши ребята смогли забить еще один гол (моментов было больше), но на этом все. Ничья вывела хозяев в финал четырех, а для киевлян Лига чемпионов завершилась.