Лига чемпионов, элит-раунд

Олмиссум – ХИТ – 3:4

Голы: Секулич, 19, 27, Кустура, 39 – Абакшин, 25, 30, Жук, 29, Поночевный, 40

Чемпионы Украины неудачно начали борьбу за выход в финал четырех. Вчера ХИТ проиграл польской Любаве, буквально за несколько минут растеряв все преимущество. Так что сегодня нужно было исключительно побеждать, иначе последний тур мог стать просто формальностью.

Лига чемпионов, футзал: ХИТ умудрился проиграть, ведя в 3 гола за 4 минуты до конца

С Олмиссумом киевлян киевляне уже играли в предыдущем раунде и одержали разгромную победу. Сегодня было совсем не так легко. Хорваты устроили мастер-класс по стандартам, все свои голы забив после натренированных розыгрышей. Наши же ребята находили пробелы в обороне соперников в игровых ситуациях. Решающий гол в ворота Олмиссума влетел за две секунды до завершения матча.

ХИТ набрал три очка и сохраняет шансы на выход из группы. В финал четырех попадет только победитель квартета. Следующий (и решающий) матч киевляне проведут завтра, 1 декабря, против Пальмы, которая сегодня вечером еще сыграет с Любавой в рамках 2-го тура.