Ліга чемпіонів, еліт-раунд

Пальма – ХІТ – 2:2

Голи: Кордільйо, 24, Оладгобед, 26 – Абакшин, 14, Поночовний, 38

Формат футзальної Ліги чемпіонів кардинально відрізняється від футбольної. На паркеті проводять два попередніх групових турніри, а трофей розігрують у фіналі чотирьох. Туди проходять лише переможці квартетів у еліт-раунді. ХІТ зберігав шанси потрапити у четвірку найкращих до останнього матчу, але завдання було складним. Киянам потрібно було не просто перемагати, а робити це з різницею щонайменше у два м'ячі. Ускладнював завдання статус суперника. Пальма – чинний переможець Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, футзал: ХІТ на останніх секундах уник катастрофи, вирвавши надважливу перемогу

Кияни провели дуже хороший перший тайм, який виграли з мінімальною перевагою завдяки голу Абакшина. Гра була щонайменше рівною. Однак у другій половині зустрічі іспанці двічі підловили ХІТ на помилках. Спочатку Кардільйо забули перед голкіпером, а потім дали простір для удару з лінії штрафного. Далі Пальма діяла за рахунком, більше концентруючись на обороні. Наші хлопці змогли забити ще один гол (моментів було більше), але на цьому все. Нічия вивела господарів у фінал чотирьох, а для киян Ліга чемпіонів завершилася.