Ліга чемпіонів, еліт-раунд

Олміссум – ХІТ – 3:4

Голи: Секуліч, 19, 27, Кустура, 39 – Абакшин, 25, 30, Жук, 29, Поночовний, 40

Чемпіони України невдало почали боротьбу за вихід у фінал чотирьох. Вчора ХІТ програв польській Любаві, буквально за кілька хвилин розгубивши усю перевагу. Тож сьогодні потрібно було виключно перемагати, інакше останній тур міг стати просто формальністю.

Ліга чемпіонів, футзал: ХІТ примудрився програти, ведучи в 3 голи за 4 хвилини до кінця

З Олміссумом киян кияни вже грали у попередньому раунді й здобули розгромну перемогу. Втім сьогодні було зовсім не так легко. Хорвати влаштували майстер-клас зі стандартів, усі свої голи забивши після натренованих розіграшів. Наші ж хлопці знаходили прогалини в обороні суперників у ігрових ситуаціях. Вирішальний гол у ворота Олміссума влетів за дві секунди до завершення матчу.

ХІТ набрав три очки і зберігає шанси на вихід із групи. У фінал чотирьох потрапить лише переможець квартету. Наступний (і вирішальний) матч кияни проведуть завтра, 1 грудня, проти Пальми, яка сьогодні ввечері ще зіграє з Любавою в рамках 2-го туру.