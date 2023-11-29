Лига чемпионов, футзал, элитный этап. 1-й тур

ХИТ Киев – Любава – 5:6

Голы: Жук, 7, Абакшин, 17, 33, Сырый, 21, Чернявский, 39 – де Оливейра Силва, 11, 38, Рашковски, 37, Каневски, 37, 40, Клаудинью, 38

ХИТ вышел в элитный этап футзальной Лиги чемпионов и умудрился проиграть польской Любаве. Первый тайм киевляне завершили с преимуществом 2:1 благодаря голам Жука и Абакшина – Констракт ответил голом де Оливейры Силвы.

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После перерыва Сырый и Абакшин сделали преимущество ХИТа разгромным, но концовка игры получилась кошмарной. Любава умудрилась за 2 минуты забить аж 4 раза (Рашковски, Каневски, Клаудинью и де Оливейра Силва отличились в воротах киевской команды). Чернявский сравнял счет, но Каневски вырвал победу для Любавы.

Таким образом, Любава возглавила группу D, набрав первые 3 очка, а ХИТ пока последний с 0 пунктов. Пальма и Ольмиссум еще свой поединок не сыграли.

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