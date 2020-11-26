Лига чемпионов, 4 тур

Группа А

Бавария – Зальцбург – 3:1

Голы: Левандовски, 42, Вебер, 52 (аг), Сане 68 – Бериша, 73

Атлетико – Локомотив – 0:0

Группа С

Марсель – Порту – 0:2

Голы: Сануси, 39, Оливейра, 72

Удаления: Балерди, 70 – Груйич, 67

Группа D

Ливерпуль – Аталанта – 0:2

Голы: Иличич, 60, Гозенс, 64

Аякс – Митьюлланд – 3:1

Голы: Гравенберх, 47, Мазрауи, 49, Нерес, 66 – Мабиль, 81 (пен)

Удаление: Святченко, 90+1 (М)

Бавария победила Зальцбург, хотя явного преимущества по игре снова не имела. В конце первого тайма Левандовски открыл счет, затем мюнхенцы закрепили успех, когда Вебер срезал мяч в собственные ворота после удара Комана, а третий гол забил Сане – с навеса того же Комана. Стоит также отметить долгожданное появление в старте Марка Роки, который заработал удаление.

Бавария набрала 12 очков и гарантировала себе путевку в плей-офф. Другой фаворит группы А – Атлетико – второй раз подряд не сумел переиграть Локомотив. Россияне весь матч отбивались и таки отбились. Единственный гол подопечные Симеоне забили из офсайда. Атлетико имеет 5 очков, у Локомотива – 3. Зальцбург последний – 1 пункт.

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Марсель продолжил позориться – ни одного очка за четыре тура. Сегодня французы проиграли Порту и остались последними в квартете С. Португальцы же набрали 9 очков и фактически обеспечили себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов вслед за Манчестер Сити. Формально "драконы" еще могут пролететь мимо плей-офф, но для этого Олимпиакосу нужно чудо.

Главная сенсация дня случилась на Анфилде, куда приехала Аталанта. Ливерпуль играл полурезервным составом и выглядел слабо. Бергамаски же реализовали два схожих момента во втором тайме – каждый раз Гомес подавал в штрафную. Сначала Иличич сыграл на опережение и забил, а второй гол завершили Хатебур и Гозенс. Руслан Малиновский пропускал матч из-за коронавируса.

Юрген Клопп бросил в бой свежих футболистов, но это не помогло. Ливерпуль значительно усложнил себе жизнь сегодняшним поражением. Мерсисайдцы остались на первом месте группы D с 9 очками, но Аталанта и Аякс, имея по 7 пунктов, поджимают. Амстердамцы разбили Митьюлланд тремя эффектными голами от Гравенберха, Мазрауи и Нереса. На последнем заработал удаление Эрик Святченко.

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