Лига чемпионов – календарь матчей 1/8 финала
УЕФА обнародовал расписание всех матчей Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Боруссия Менхенгладбах – Манчестер Сити – 24 февраля и 16 марта
Лацио – Бавария – 23 февраля и 17 марта
Атлетико – Челси – 23 февраля и 17 марта
РБ Лейпциг – Ливерпуль – 16 февраля и 10 марта
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Порту – Ювентус – 17 февраля и 9 марта
Барселона – ПСЖ – 16 февраля и 10 марта
Севилья – Боруссия Дортмунд – 17 февраля и 9 марта
Аталанта – Реал – 24 февраля и 16 марта
Добавим, что жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов запланирована на 19 марта. Финал Лиги чемпионов-2020/21 состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
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