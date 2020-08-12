Лига чемпионов 2020/21: участник предыдущего раунда квалификации вылетел из-за кабинетного решения УЕФА

Дрита получила техническое поражение в матче предварительного раунда против Линфилда, информирует сайт УЕФА.

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Чемпион Косово обнаружил двух игроков с коронавирусом в своем составе и не смог выйти на игру. Вся команда вынуждена отбывать карантин, а матчи следующей стадии запланированы уже на 18 августа. Линфилд кабинетным решением получил путевку в первый раунд квалификации, в котором сыграет против варшавской Легии.

Напомним, Лига чемпионов 2020/21 проходит параллельно с предыдущим розыгрышем, где происходят решающие матчи плей-офф.

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