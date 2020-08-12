Ліга чемпіонів 2020/21: учасник попереднього раунду кваліфікації вилетів через кабінетне рішення УЄФА

Дріта отримала технічну поразку в матчі попереднього раунду проти Лінфілда, інформує сайт УЄФА.

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Чемпіон Косова виявив двох гравців з коронавірусом у своєму складі і не зміг вийти на гру. Вся команда змушена відбувати карантин, а матчі наступної стадії заплановані вже на 18 серпня. Лінфілд кабінетним рішенням отримав путівку в перший раунд кваліфікації, в якому зіграє проти варшавської Легії.

Нагадаємо, Ліга чемпіонів 2020/21 проходить паралельно з попереднім розіграшем, де відбуваються вирішальні матчі плей-офф.

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