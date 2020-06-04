Лига чемпионов 2019/20: Германия, Португалия и Россия могут принять ключевые матчи включительно с финалом

Украина — 10:24 0
-
Динамо может в третий раз пригласить Семина
-
Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівникУкраина — 3 июнь 550
-
Ліверпуль продумав трансфер гравця на 175 млн, на зірці ставили хрест – секретні матеріали, які зацінив би ЛобановськийАнглия — 3 июнь 1463
-
"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив РосіїОвертайм — 3 июнь 579
-
Динамо рассматривает сенсационную замену Михайличенко – новым тренером может стать иностранецУкраина — 3 июнь 2283