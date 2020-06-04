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Лига чемпионов 2019/20: Германия, Португалия и Россия могут принять ключевые матчи включительно с финалом

10:03 10 Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: Германия, Португалия и Россия могут принять ключевые матчи включительно с финалом
Реал – Манчестер Сити / Фото Diario AS

Нынешний сезон Лиги чемпионов может завершиться в революционном формате.

УЕФА намерен организовать доигрывание нынешнего сезона Лиги чемпионов на 4-х стадионах, расположенных в радиусе 100 км. Такой тип розыгрыша может начаться с 1/4 финала.

УЕФА рассматривает сенсационный вариант с местом проведения финала Лиги чемпионов

Германия хочет стать хозяином ключевых матчей турнира, поединки будут проходить во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте, сообщает Bayern & Germany.

Также свои заявки на организацию доигрывания Лиги чемпионов сезона 2019/20 планируют подать Португалия и Россия.

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