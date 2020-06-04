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Ліга чемпіонів 2019/20: Німеччина, Португалія та Росія можуть прийняти ключові матчі включно з фіналом

10:03 34 Читать на русском
Ліга чемпіонів 2019/20: Німеччина, Португалія та Росія можуть прийняти ключові матчі включно з фіналом
Реал – Манчестер Сіті / Фото Diario AS

Нинішній сезон Ліги чемпіонів може завершитись у революційному форматі.

УЄФА має намір організувати догравання нинішнього сезону Ліги чемпіонів на 4-х стадіонах, які розташовані в радіусі 100 км. Такий тип розіграшу може розпочатись з 1/4 фіналу.

УЄФА розглядає сенсаційний варіант з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів

Німеччина хоче стати господарем ключових матчів турніру, поєдинки відбуватимуться у Франкфурті, Майнці, Хоффенхаймі і Дармштадті, повідомляє Bayern & Germany.

Також свої заявки на організацію догравання Ліги чемпіонів сезону 2019/20 планують подати Португалія та Росія.

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