Испанец не смог принять участие в последнем матче каталонцев против Альмерии (3:2) и пропустил товарищескую игру с Америкой (2:3) из-за травмы мышц его правой ноги.

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Ожидалось, что Педри вернется к встрече с Осасуной за Суперкубок Испании, которая запланирована на 11 января 2024 года. Впрочем, тренерский штаб не рассчитывает, что полузащитник успеет восстановиться. По информации Mundo deportivo, Педри сможет выйти на поле только в конце января. Врачи не будут форсировать возвращение испанца раньше, поскольку хотят, чтобы он был полностью готов к решающим стадиям Кубка Испании, а также матчу против Наполи в Лиге чемпионов.

Напомним, Педри в текущем сезоне сыграл за Барселону в 11 матчах. В его активе два результативных действия.

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