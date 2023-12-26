Іспанець не зміг взяти участь в останньому матчі каталонців проти Альмерії (3:2) й пропустив товариську гру з Амерікою (2:3) через травму м'язів правої ноги.

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Очікувалося, що Педрі повернеться до зустрічі з Осасуною за Суперкубок Іспанії, яка запланована на 11 січня 2024 року. Утім, тренерський штаб не розраховує, що півзахисник встигне відновитися. За інформацією Mundo deportivo, Педрі зможе вийти на поле лише в кінці січня. Лікарі не форсуватимуть повернення іспанця раніше, оскільки хочуть, щоб він був повністю готовий до вирішальних стадій Кубка Іспанії, а також матчу проти Наполі в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Педрі в поточному сезоні зіграв за Барселону в 11 матчах. В його активі дві результативні дії.

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