Левандовски вошел в пятерку лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски стал пятым в списке самых результативных игроков главного еврокубка.

Польский форвард немецкой Баварии Роберт Левандовски вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов. Нападающий сумел отличиться на 34-й и 62-й минутах гостевого матча 3-го тура группового этапа ЛЧ против Олимпиакоса. Для него это 57-й и 58-й голы в Лиге чемпионов. К слову, матч закончился победой Баварии со счетом 3:2.

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Левандовски опередил Рууда ван Нистелроя, забившего 56 голов в главном клубном турнире Европы.

Больше Левандовски в Лиге чемпионов забивали только четверо футболистов: Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

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