Левандовски поднялся в топ-5 бомбардиров Бундеслиги всех времен

Голеадор мюнхенской Баварии Роберт Левандовски благодаря голу в 7-м туре против Хоффенхайма вошел в элитный клуб немецкой Бундеслиги и еще раз вписал свою фамилию в историю соревнований.

Нападающий вышел на 4-е место по количеству голов в немецком первенстве, сообщает Gracenote Live.

Бавария – Хоффенхайм – 1:2 – видео голов и обзор матча

Гол Левандовски зинсхаймцам стал 213-м для него в рамках Бундеслиги. По этому показателю он сравнялся с Манфредом Бургсмюллером. Впереди поляка теперь только трое: Юпп Хайнкес (220 мячей), Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил 11 мячей в семи стартовых турах чемпионата. Правда, в матче против Хоффенхайма его гола не хватило даже для ничьей. Бавария уступила "сине-белым" со счетом 1:2.

- All-time leading Bundesliga goalscorers



365 - Gerd Müller

268 - Klaus Fischer

220 - Jupp Heynckes

213 - @lewy_official (+1 as of 1-1)

213 - Manfred Burgsmüller#FCBTSG — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 5, 2019

Бавария уступила Хоффенхайму, Шальке и Боруссия Д лишились побед на последних секундах