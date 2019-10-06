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Левандовски поднялся в топ-5 бомбардиров Бундеслиги всех времен

10:23 42 Читати українською
Левандовски поднялся в топ-5 бомбардиров Бундеслиги всех времен
Роберт Левандовски / dpa

Голеадор мюнхенской Баварии Роберт Левандовски благодаря голу в 7-м туре против Хоффенхайма вошел в элитный клуб немецкой Бундеслиги и еще раз вписал свою фамилию в историю соревнований.

73’ Роберт Левандовски
 
Саркис Адамян 54’
Саркис Адамян 79’
54’ Саркис Адамян
73’ Роберт Левандовски
79’ Саркис Адамян

Нападающий вышел на 4-е место по количеству голов в немецком первенстве, сообщает Gracenote Live.

Бавария – Хоффенхайм – 1:2 – видео голов и обзор матча

Гол Левандовски зинсхаймцам стал 213-м для него в рамках Бундеслиги. По этому показателю он сравнялся с Манфредом Бургсмюллером. Впереди поляка теперь только трое: Юпп Хайнкес (220 мячей), Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил 11 мячей в семи стартовых турах чемпионата. Правда, в матче против Хоффенхайма его гола не хватило даже для ничьей. Бавария уступила "сине-белым" со счетом 1:2.

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Бавария Бавария Германия Бундеслига Бавария - Хоффенхайм Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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