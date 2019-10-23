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Лєвандовскі увійшов до п’ятірки найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів

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Лєвандовскі увійшов до п’ятірки найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів
Роберт Лєвандовскі / Getty Images

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі став п’ятим у списку найрезультативніших гравців головного євротурніру.

23’ Юссеф Ель-Арабі
79’ Гільєрме
 
Роберт Лєвандовскі 34’
Роберт Лєвандовскі 62’
Корентен Толіссо 75’
23’ Юссеф Ель-Арабі
34’ Роберт Лєвандовскі
62’ Роберт Лєвандовскі
75’ Корентен Толіссо
79’ Гільєрме

Польський форвард німецької Баварії Роберт Лєвандовскі вийшов на чисте 5-е місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів. Нападник зумів відзначитись на 34-й та 62-й хвилинах гостьового матчу 3-го туру групового етапу ЛЧ проти Олімпіакоса. Для нього це 57-й та 58-й голи у Лізі чемпіонів. До слова, матч закінчився перемогою Баварії з рахунком 3:2.

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Лєвандовскі випередив Рууда ван Ністелроя, який забив 56 голів в головному клубному турнірі Європи.

Більше від Лєвандовскі у Лізі чемпіонів забивали лише четверо футболістів: Кріштіану Роналду (127), Ліонель Мессі (112), Рауль (71) і Карім Бензема (60).

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