Барселона проиграла Баварии (0:3) в 5-м туре ЛЧ. Результат этой игры уже не имел для каталонцев никакого значения, ведь еще до стартового свистка стало известно о вылете Барсы из Лиги чемпионов. Однако домашний погром от команды Юлиана Нагельсманна стал настоящим шоком для "блаугранас".

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Авиакомпания Ryanair не смогла обойти вниманием провал испанской команды. Правда, досталось одному из тех, к кому должно быть не так много претензий. Это Роберт Левандовски, забивший 5 голов в 5 матчах ЛЧ, однако это не помогло Барсе выйти из группы.

"Ранний чек-ин, Леви?" – подписали "посадочный талон" форварда Барселоны в Twitter Ryanair.

Авиакомпания "посадила" Роберта на рейс Барселона – Мюнхен на 27 октября (на следующий день после игры). Как известно, именно в Мюнхене поляк провел 8 лет, а летом не без скандала перешел из Баварии в Барсу. Очевидно, сотрудники Ryanair считали, что форварду лучше вернуться в Германию.

Ранее ирландский лоукост уже троллил наставника Ювентуса Массимилиано Аллегри, под руководством которого туринцы не сумели выйти из группы. Правда, в отличие от Барселоны, Юве еще не гарантировал себе даже место в Лиге Европы.