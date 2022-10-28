Нападник Барселони отримав порцію жартів на свою адресу після невдалого дебютного сезону в ЛЧ у складі Барселони.

Барселона програла Баварії (0:3) у 5-му турі ЛЧ. Результат цієї гри вже не мав для каталонців жодного значення, адже ще до стартового свистка стало відомо про виліт Барси з Ліги чемпіонів. Однак домашній погром від команди Юліана Нагельсманна став справжнім шоком для "блаугранас".

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Авіакомпанія Ryanair не змогла оминути увагою провал іспанської команди. Щоправда, дісталося одному з тих, до кого повинно бути не так багато претензій. Це Роберт Лєвандовскі, який забив 5 голів у 5 матчах ЛЧ, проте це не допомогло Барсі вийти з групи.

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Авіакомпанія "посадила" Роберта на рейс Барселона – Мюнхен на 27 жовтня (наступний день після гри). Як відомо, саме в Мюнхені поляк провів 8 років, а влітку не без скандалу перейшов із Баварії в Барсу. Очевидно, працівники Ryanair вважали, що форварду краще повернутися в Німеччину.

Раніше ірландський лоукост вже тролив наставника Ювентуса Массіміліано Аллегрі, під керівництвом якого туринці не зуміли вийти з групи. Щоправда, на відміну від Барселони, Юве ще не гарантував собі навіть місце у Лізі Європи.