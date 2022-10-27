Хави Эрнандес продолжит работу с каталонской командой, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Главный тренер Барселоны Хави сохранит свою должность, несмотря на последние неудачи команды. Об этом сообщает журналист Cope Виктор Наварро в своем Твиттере, ссылаясь на собственные источники в совете директоров каталонского клуба.

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Сообщается, что руководство Барселоны считает Хави неприкасаемым. У тренера очень серьезная репутация и большой уровень доверия от президента Жоана Лапорты. Президент Барселоны считает, что тренер должен завершить начатый проект и осознаёт, что сейчас команда находится на стадии строительства.

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