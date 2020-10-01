Бавария, кроме золотых медалей ЛЧ, также может похвастаться индивидуальными наградами своих представителей.

Форвард Баварии Роберт Левандовски получил звание лучшего футболиста самого престижного клубного турнира по итогам прошлого сезона. Эту же награду, но уже среди наставников, получил тренер мюнхенцев Ганс-Дитер Флик.

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В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ Левандовски провел 10 матчей, в которых отметился 15-ю голами, став лучшим бомбардиром турнира. Напомним, мюнхенцы одержали главный трофей Лиги чемпионов.

Также Бавария выиграла Кубок Германии и финишировала первой во внутреннем чемпионате.

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