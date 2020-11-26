Баварія здолала Зальцбург в 4 турі Ліги чемпіонів, а Роберт Лєвандовскі записав до свого активу черговий забитий м'яч. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Польський форвард відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Цей гол став для Лєвандовскі 71-м у Лізі чемпіонів. За цим показником Роберт наздогнав Рауля.

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Попереду залишився лише головний дует світу. Кріштіану Роналду лідирує, забивши 132 голи у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. У Ліонеля Мессі 118 забитих м'ячів. Зазначимо, топ-5 замикає форвард Реала Карім Бензема, в якого 67 голів.

До слова, Баварія обіграла Зальцбург в 4 турі ЛЧ з рахунком 3:1. Чинний переможець Ліги чемпіонів гарантував собі вихід в 1/8 фіналу.

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