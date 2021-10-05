Союз европейских футбольных ассоциаций не забыл поздравить экс-форварда "бело-синих" Виктора Леоненко с днем рождения.

УЕФА на своей официальной странице в социальной сети Твиттер поздравил бывшего форварда Динамо Виктора Леоненко с 52-летием. По случаю дня рождения пресс-служба организации выложила видео гола украинца в ворота Барселоны.

Динамо и Реал определят судьбу Кумана в Барселоне – Лапорта был вынужден выдать тренеру лживый вотум доверия

Напомним, в сезоне 1993/94 Динамо на своем поле обыграло Барселону во главе с легендарным Йоханом Кройфом со счетом 3:1. Леоненко оформил дубль, а нынешний наставник каталонцев – Рональд Куман – отличился с пенальти.

"Если бы меня кто-то послал - убил бы". Правила жизни Виктора Леоненко