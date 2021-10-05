Союз європейських футбольних асоціацій не забув привітати екс-форварда "біло-синіх" Віктора Леоненка з днем народження.

УЄФА на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Твіттер привітав колишнього форварда Динамо Віктора Леоненка з 52-річчям. З нагоди дня народження прес-служба організації виклала відео гола українця у ворота Барселони.

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Нагадаємо, в сезоні 1993/94 Динамо на власному полі здолало Барселону на чолі з легендарним Йоханом Кройфом з рахунком 3:1. Леоненко оформив дубль, а нинішній наставник каталонців – Рональд Куман – відзначився з пенальті.

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