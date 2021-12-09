"Если кто-то думает, что то, что Динамо заняло последнее место в группе – сенсация… Нет, ребята. Это Барселона узнала, что есть Лига Европы. Они двадцать лет не знали, что такой турнир есть. Вот это сенсация.

Бенфика – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Игра не получилась. Мне она не понравилась. Бенфика, очевидный фаворит, забила два гола и начала второй тайм играть от обороны… Кто-то подумал, что это похоже на матч с Баварией. Нет, Бавария бросила играть после 2:0. А тут отошли назад и оборонялись. Победители так не играют. Жезуш – испуганный тренер, это можно смело говорить.

Я не согласен с Луческу по поводу того, что Динамо хорошо играло с сильнейшими командами. Хорошо играли с Баварией второй тайм. Можно где-нибудь с натяжкой вспомнить матч с Барселоной. Хотя я считаю, что футбола там не было.

Динамо могло с первой минуты пропустить. Но Яремчук пожалел", – рассказал Леоненко для Youtube-канала Великий Футбол.

Напомним, Динамо только с одним зачетным баллом вылетело из группового этапа Лиги чемпионов.

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