"Якщо хтось думає, що те, що Динамо посіло останнє місце у групі, – сенсація… Ні, хлопці. Це Барселона дізналася, що є Ліга Європи. Вони двадцять років не знали, що такий турнір є. Ось це — сенсація.

Бенфіка – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Гра не вийшла. Мені вона не сподобалася. Бенфіка, явний фаворит, забила два голи та почала другий тайм грати від оборони… Хтось подумав, що це схоже на матч із Баварією. Ні, Баварія кинула грати після 2:0. А тут відійшли назад і оборонялися. Переможці так не грають. Жезуш — переляканий тренер, це можна сміливо говорити.

Я не згоден із Луческу з приводу того, що Динамо добре грало із сильними командами. Добре грали із Баварією другий тайм. Можна десь із натяжкою згадати матч із Барселоною. Хоча, я вважаю, що футболу там не було.

Динамо могло з першої хвилини вже пропустити. Але Яремчук пошкодував", – розповів Леоненко для Youtube-каналу Великий Футбол.

Нагадаємо, Динамо лише з одним заліковим балом вилетіло з групового етапу Ліги чемпіонів.

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