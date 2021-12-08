Бенфика принимает Динамо в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Хозяева с первых минут побежали на ворота Георгия Бущана и добились успеха на 16-й минуте. Голом за португальцев отличился форвард Роман Яремчук.

Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ – Яремчук против основы Луческу в заочном сражении с Барселоной

Жоау Мариу получил пас в штрафную на левом фланге, дошел с мячом до линии ворот и прострелил в центр. Украинский легионер легко переправил мяч в сетку.

На 22-й минуте сфера от нашего защитника улетела в штрафную, мяч подхватил Жилберту и удвоил преимущество Бенфики.