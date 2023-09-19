Лейпциг приехал в Берн в статусе явного фаворита и мощно начал матч. Уже на третьей минуте хозяева вытаскивали мяч из собственных ворот – Раум подал угловой, а Симакан выиграл воздух. Лейпциг включал контрпрессинг и отбирал мяч на чужой половине. Симонс и Опенда находили варианты для обострения.

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Но в середине первого тайма Янг Бойз переломали ход игры, подняв скорости. Теперь уже у швейцарцев эффективно работал прессинг, а потери соперников превращались в моменты. Элиа сравнял счет, пробив с линии штрафной в верхний угол ворот.

Второй тайм также начался с атак Лейпцига. Два супершанса имел Опенда – оба упустил, проиграв дуэль голкиперу. Симонс ворвался в открытый коридор и свалился после контакта с вратарем. Эпизод выглядел очевидным пенальти, однако судья не указал на 11-метровую отметку и даже просмотр VAR не заставил его изменить мнение.

В конце концов, РБ все же дожал хозяев. Помог угловой, заработанный Симонсом. Команда разыграла стандарт, а Шлагер разрядил пушку издалека и попал в угол ворот. Лейпциг не разрешил Янг Бойз вернуться в игру, а в компенсированное время закрыл все вопросы третьим голом – Шешко реализовал контратаку.