Во время поединка Юношеской лиги УЕФА Бенфика – Динамо (1:0) Самба Диалло пытался избежать желтой карты, игнорируя арбитра.

Динамо U-19 провалило "финал" с Бенфикой за первое место – плей-офф Юношеской лиги УЕФА отдаляется

Ближе к финальному свистку рефери решил наказать полузащитника киевлян "горчичником", но сенегалец применил "хитрость". Самба долго убегал от арбитра, что выглядело довольно забавно, но все же не избежал карточки.

Напомним, Бенфика U-19 пробилась в плей-офф с первого места, а Динамо U-19 ожидают стыковые матчи за 1/8 финала.

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