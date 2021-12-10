Під час поєдинку Юнацької ліги УЄФА Бенфіка – Динамо (1:0) Самба Діалло намагався уникнути жовтої картки, ігноруючи арбітра.

Динамо U-19 провалило "фінал" з Бенфікою за перше місце – плей-офф Юнацької ліги УЄФА віддаляється

Ближче до фінального свистка рефері вирішив покарати півзахисника киян "гірчичником", але сенегалець застосував "хитрість". Самба тривалий час втікав від арбітра, що виглядало досить кумедно, але все ж не уник картки.

Нагадаємо, Бенфіка U-19 пробилась у плей-офф з першого місця, а на Динамо U-19 очікують стикові матчі за 1/8 фіналу.+

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