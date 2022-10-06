Легенда Реала Бутрагеньо вынес вердикт Шахтеру после встречи на Бернабеу
Директор мадридцев Эмилио Бутрагеньо прокомментировал победу команды Карло Анчелотти над Шахтером (2:1) в Лиге чемпионов.
"Мы довольны результатом, но заслуживали победы с большим счетом. Команда провела неплохой матч как в обороне, так и в атаке. Мы создали много голевых моментов, могли забить шесть-семь голов.
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Была последовательность в действиях, мы играли с большой интенсивностью от начала до конца. К команде нет никаких нареканий. Провели довольно хороший матч во всех аспектах, получили удовольствие. Это те игры, которые вызывают волнение у болельщиков.
Родриго – игрок, продолжающий расти. Он очень молод, но очень хорошо общается с одноклубниками. Отлично понимает игру, у него отличные технические способности. Наше атакующее трио сыграло прекрасно. Мы возлагаем на него большие надежды.
Хотим и дальше наслаждаться этим. Бензема провел чрезвычайную игру. Он заслужил забить. Он был фантастическим", – цитирует Бутрагеньо AS.
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