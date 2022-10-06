"Ми задоволені результатом, але заслуговували на перемогу з більшим рахунком. Команда провела непоганий матч як в обороні, так і в атаці. Ми створили багато гольових моментів, могли забити шість-сім голів.

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Була послідовність у діях, ми грали з великою інтенсивністю від початку до кінця. До команди немає жодних дорікань. Провели доволі хороший матч в усіх аспектах, отримали задоволення. Це ті ігри, які викликають хвилювання у вболівальників.

Родріго – гравець, який продовжує рости. Він дуже молодий, але дуже добре спілкується з одноклубниками. Дуже добре розуміє гру, у нього чудові технічні здібності. Наше атакувальне тріо зіграло пречудово. Ми покладаємо на нього великі надії.

Хочемо й надалі насолоджуватися цим. Бензема провів надзвичайну гру. Він заслужив забити. Він був фантастичним", – цитує Бутрагеньйо AS.

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