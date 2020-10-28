Бывший полузащитник Динамо и Ференцвароша Василий Рац поразмыслил над шансами своих бывших команд в очной дуэли в рамках Лиги чемпионов.

"Хотя я живу в Украине – слежу за выступлениями Ференцвароша. Был удивлен, увидев, насколько сильно выросла команда под руководством Сергея Реброва после первых неудач.

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Вы можете заметить, какая работа проделана в команде. Если раньше украинский специалист опирался на венгерских футболистов, то теперь он больше полагается на иностранцев. Конечно, удивляться нечему, ведь тренер всегда оценивается по своим результатам. Поэтому Сергей Ребров без проблем отказался от некоторых игроков и развил быстрых, динамичных, сильных физически футболистов.

У венгров есть шанс побороться с киевским Динамо, хотя с приходом Мирчи Луческу в моем бывшем клубе также началась новая эра. 75-летний румынский специалист смело поверил в списанных молодых футболистов, которые благодарят за доверие постоянным улучшением своих результатов. Есть перспектива захватывающего матча", – цитирует Раца издание Nemzeti Sport.

Напомним, уже сегодня, 28 октября, Динамо на выезде встретится с венгерским Ференцварошем в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

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