После минутки плача из-зв жеребьёвки в Лиге чемпионов украинские болельщики начали искать, с кем можно побороться за Лигу Европы. Шахтеру в этом плане было сложнее, а вот Динамо сразу же обязали побеждать Ференцварош. Действительно, если не бить венгров, то лучше вообще не выходить в такие турниры – тем более, что по стоимости состава киевляне оставляют "Фради" далеко за спиной (€ 28,65 млн против € 99,65). Впрочем, традиционное отечественную высокомерие к окружающим чемпионатам следует отбросить.

Ференцварош – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Ференцварош проиграл в первом туре, получив пять голов от Барселоны на Камп Ноу, однако по содержанию игры подопечные Сергея Реброва обошли Динамо. Пока киевляне завершали матч с нулём голевых моментов, шестью ударами и 0,22 xG, "Фради" закрылись в компактном среднем блоке, быстро выходили из обороны через треугольники и готовили осмысленные лонгболы на ход нападающему Нгуену. После них команда или стягивалась в зону мяча, или наоборот – давала ширину. Как следствие, венгры забили (из офсайда), попали в перекладину и заработали пенальти с удалением Пике. Барса всё равно переехала этот коллектив, но Ференцварош запомнился играющим, быстрым и дерзким.

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Статистически венгры очень похожи на Динамо. Команды имеют практически идентичные показатели среднего веса удара, владения, точности передач, обводок и интенсивности прессинга, но Ференцварош сильно превосходоит в количестве единоборств. Киевляне, в свою очередь, имеют несколько более высокий темп передач. Кроме того, подопечные Мирчи Луческу интереснее в плане построения позиционных атак и острее по качеству моментов, но "Фради" лучше умеют оказывать давление на соперника на чужой половине поля. Они прессинговали даже защитников Барселоны – получилось недолго и даже вредно, однако динамовские защитники под прессингом начинают сыпаться. Словом, соперник у киевлян очень серьезный.

Динамо вернулось в Лигу чемпионов поражением от Ювентуса, вызвав очень полярную реакцию в сообществе. Большая его часть похвалила "бело-синих" за старания и неплохой отрезок в последние 20 минут, однако хватало и критиков. Киевляне играли в нечто среднее между автобусом и позиционным футболом – игроки получили установку вытерпеть первый тайм и поджать во втором, однако при этом пытались контролировать мяч и широко атаковать, разрушая всю компактность.

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Тактические проблемы накладывалось на индивидуальные провалы отдельных исполнителей – очень много привозили защитники, Бущан постоянно ошибался на выходах, а от Супряги не было никакого смысла. Впрочем, на Влада и ни одной нормальной передачи не прошло, что ставит серьёзные вопросы по организации выхода из обороны.

Как следствие, Юве забил два простеньких гола и уехал домой. Обидно, ведь туринцы вышли в очень ослабленном составе и даже не старались что-то придумывать, играя тупо через технику Кьезы и элементарные перемещения. Динамо же даже в последние 20 минут, когда Миколенко вернулся на левый фланг, не организовали чего-нибудь интересного, кроме дальних ударов. Хотя все они в тот день были дальними – их средняя дистанция составляла более 30 метров. Впрочем, это был матч против топ-клуба, а вот на своём уровне Динамо демонстрировало класс – "бело-синие" убедительно били Шахтер, АЗ и Гент.

Мирча Луческу пытается сочетать прагматичный стиль с агрессией, что выливается в долгую подготовку позиционных атак – такой подход помогает создавать лучшие моменты и позволяет не раскрываться в случае потери. При этом в тяжёлых поединках команда умело держит оборону автобусом с хорошо продуманной системой подстраховок и отказом от лишних задач – впрочем, очень часто динамовцы не могут удержать баланс между обороной и атакой.

Это приводит к периодической потере контроля над игрой даже с аутсайдерами, хотя иногда обвал статистических показателей на определённый отрезок матча случается без всяких на то причин (как с Олимпиком или Рухом). Кроме того, команда не очень умело выходит из-под прессинга, а на некоторых позициях откровенно не хватает опыта и класса.

Словом, Динамо выглядит интересной командой с хорошо продуманной игровой философией, но прямо сейчас "бело-синие" очень сырые. На отдельных отрезках они могут как устроить резню в чужой штрафной, так и провалить всё, что можно и нельзя. Ференцварош способен за это наказать, но кто говорил, что в Лиге чемпионов будет легко?

Кадровая ситуация

У Ференцвароша нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. С Динамо ситуация значительно сложнее – на днях коронавирус подтвердился у Бущана и Миколенко. Оба отправились на самоизоляцию. У всех остальных футболистов тест отрицательный, однако в наше время всё может измениться прямо перед матчем. Места Жоры и Виталия в заявке заняли новички – Белуце и Клейтон.

Кроме того, в лазарете киевлян остаются Бурда, Тимчик и Костевич. Ну, и о дисквалификации Беседина можно напомнить для полного описания ситуации.

Ориентировочные составы на матч Ференцварош – Динамо

Ференцварош: Дибуш – Ботка, Блажич, Ковачевич, Чивич – Харатин, Шигер, Лайдуни – Зубков, Нгуен, Исаел

Динамо: Бойко – Кендзёра, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно что-то прогнозировать в таком матче, ведь команды не только равны, но и очень похожи друг на друга. Оно и неудивительно – Мирча Луческу много идей почерпнул из Динамо Сергея Реброва, а тот в Ференцвароше развивает свою концепцию. В целом, киевляне интереснее в позиционных атаках и организации работы в центральной части поля, а венгры мощнее в борьбе и контратаках.

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Для "Фради" это будет первый за 25 лет матч группового этапа Лиги чемпионов в родных стенах, поэтому на старте встречи можно ожидать навал от подопечных Сергея Реброва. Кроме того, венгры точно попытаются проверить динамовцев на предмет готовности работать под высоким прессингом – Ференцварош даже на Камп Ноу в первые полчаса пытался придушить Барсу. Если киевляне выдержат это давление, то дальше начнётся вязкая позиционная борьба, в которой всё будет решать преимущество в центре поля. "Бело-синие" здесь значительно креативнее, однако "Фради" сильнее физически.

В любом случае, не верится, что Динамо проиграет Ференцварошу. Букмекеры считают нашу команду фаворитом, да и общая аналитика подсказывает, что киевляне либо сыграют вничью, либо победят. Учитывая проблемы в последних матчах (поражение Юве, неубедительный поединок с Зарёй, нервная концовка с Александрией), более вероятной кажется именно ничья.

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