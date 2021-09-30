Бенфика – Барселона – 3:0 – видео голов и обзор сенсационного матча
Бенфика разгромила Барселону (3:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бенфика – Барселона на Футбол 24.
"Орлы" устроили "теплый" прием каталонцам, забив уже в дебюте. Это Дарвин Нуньес получил пас из глубины, убрал защитника и прекрасно пробил. За несколько мгновений тер Штегена проверял Роман Яремчук, но немец спас.
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Барселона же в атаке почти ничего не создавала – ноль ударов в створ за весь матч! Зато Бенфика, окрыленная минимальным преимуществом, забила еще дважды: Рафа Силва удачно сыграл на добивании, а Нуньес оформил дубль, реализовав пенальти. Барселона второй раз подряд потерпела фиаско со счетом 0:3 и оказалась на дне группы Е.