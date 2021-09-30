"Орлы" устроили "теплый" прием каталонцам, забив уже в дебюте. Это Дарвин Нуньес получил пас из глубины, убрал защитника и прекрасно пробил. За несколько мгновений тер Штегена проверял Роман Яремчук, но немец спас.

Бенфика разгромила Барселону на Да Луж – Яремчук принял участие в голевой атаке и приблизил Кумана к увольнению

Барселона же в атаке почти ничего не создавала – ноль ударов в створ за весь матч! Зато Бенфика, окрыленная минимальным преимуществом, забила еще дважды: Рафа Силва удачно сыграл на добивании, а Нуньес оформил дубль, реализовав пенальти. Барселона второй раз подряд потерпела фиаско со счетом 0:3 и оказалась на дне группы Е.