Наполі розписав нічию з Барселоною. Неаполітанці притиснули суперника після замін. Зокрема, новий тренер Франческо Кальцона зняв з гри Кварацхелію. Грузин відкрито висловив обурення, проігнорувавши коуча та партнерів.

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"Я залишаю на полі футболістів, які добре грають. Я не дивлюся на імена. Хто не показує рівень – може бути замінений", – сказав Кальцона, якого призначили за два дні до матчу з Барсою.

"Квара – топ-гравець. Він допоможе нам. Сьогодні Квара відіграв ненайкраще, але це нормально. Квара візьметься за розум і працюватиме далі. Йому трішки не вистачило для успішних обіграшів, але я цілком задоволений", – додав згодом тренер.

Кварацхелія першим покинув стадіон. Хвіча пробіг повз пресу з капюшоном, опущеною головою та обуреним поглядом.