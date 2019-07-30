Квалификация Лиги чемпионов: Швед голом помог Селтику переиграть Нымме Калью украинцев и выйти в следующий раунд

Завершились несколько повторных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В частности, шотландский Селтик с Марьяном Шведом одолел эстонский Нымме Калью.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, повторные матчи

АПОЭЛ – Сутьеска – 3:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Павлович, 13, 25, 66

Маккаби Тель-Авив – ЧФР Клуж – 2:2 (0:1)

Голы: Блэкман, 15, Коэн, 48 – Кулио, 19 (пенальти), Марио Рондон, 42

Нымме Калью – Селтик – 0:2 (0:5)

Голы: Кулинич, 10 (автогол), Швед, 90+4

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Кипрский АПОЭЛ после выездной победы уверенно одолел Сутьеску и дома. Серб Андрия Павлович оформил хет-трик, забивая на любой вкус – на добивании, после выхода один на один и, наконец, пятой.

Результативно сыграли команды в Тель-Авиве. Блэкман вывел Маккаби вперед, воспользовавшись суматохой в штрафной, но Кулио с одиннадцатиметрового быстро восстановил равновесие. А в конце тайма Рондон хорошо сыграл головой на добивании. На старте второй половины игры Ионатан Коэн накрутил защитников и классным выстрелом в девятку подарил хозяевам надежду на финальный успех, но забить еще Маккаби не сумел. Далее идет Клуж.

Тем временем Селтик снова разобрался с Нымме Калью, который возглавляет украинец Роман Кожуховский. На 10-й минуте Кулинич неудачно прервал прострел с левого фланга и забил в собственные ворота. А на 90+4-й минуте Марьян Швед подхватил мяч на линии штрафной и невероятным ударом под перекладину отметил свой дебют в футболке "кельтов" в официальном поединке.

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