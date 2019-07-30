Квалификация Лиги Европы: Слован Братислава без Сухоцкого переиграл Фероникели, Судува снова уничтожила Тре Пенне

Завершились несколько повторных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, повторные матчи

Линкольн Ред Импс – Арарат-Армения – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Эрнандес, 74 – Луис, 45+1, 58

Судува – Тре Пенне – 5:0 (5:0)

Голы: Топчагич, 14, 39, 55, Керла, 17, Готаль, 89

Дюделанж – Шкендия – 1:1 (2:1)

Голы: Дельгадо, 78 – Ибраими, 90+2

Удаления: Муслиу, 85 (Ш, вторая желтая карточка), Нафиу, 90+4 (Ш), Ибраими, 90+5 (Ш)

Фероникели – Слован Братислава – 0:2 (1:2)

Голы: Де Марко, 19, Холман, 54

Удаление: Зека, 87 (Ф)

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Арарат-Армения приехал в Гибралтар в статусе фаворита и усилиями Оганы Луиса его подтвердил. Нигериец забил дважды – под занавес первого тайма и на старте второго и фактически снял вопрос о победителе дуэли. Гол Эрнандеса на 74-й минуте лишь подсластил горечь поражения местных "чертиков".

Литовская Судува снова поиздевалась над сан-маринским Тре Пенне. Особенно к этому приложился Михрет Топчагич. Босниец оформил хет-трик уже к 55-й минуте, а Керла и Готаль помогли сделать счет почти неприличным.

Дюделанж и Шкендия провели мастер-класс по открытому футболу, нанеся 40 ударов по воротам на двоих. Правда, с качеством у команд сложилось не очень – всего два забитых мяча. Дельгадо забил на 78-й минуте, а албанец Ибраими отметился на второй добавленной арбитром минуте. Ничьей Шкендия оказалось мало для общей победы, дальше идут люксембуржцы, а албанцы устроили на поле бойню на последних минутах.

Братиславский Слован без Артема Сухоцкого (просидел весь матч на скамейке запасных) одолел на выезде косовский Фероникели. Забивали словаки в каждом из таймов: Вернон Де Марко открыл счет на 19-й минуте, а на 54-й Давид Холман закрепил успех Слована после паса Шпорара.