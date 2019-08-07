Квалификация Лиги чемпионов: Селтик без Шведа вырвал ничью в Румынии, Порту переиграл Краснодар на выезде

Завершился ряд первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первые матчи
Краснодар – Порту – 0:1
Гол: Оливейра, 89
Истанбул Башакшехир – Олимпиакос – 0:1
Гол: Масурас, 53
Удаление: Кахведжи, 80 (ИБ, вторая желтая карточка)
Нереализованный пенальти: Вища, 90+2 (ИБ)
Базель – ЛАСК – 1:2
Голы: Дзуффи, 87 – Траунер, 50, Клаусс, 82
ЧФР Клуж – Селтик – 1:1
Голы: Марио Рондон, 28 – Форрест, 37
Марибор – Русенборг – 1:3
Голы: Тавареш, 70 – Седерлунн, 50, 64, Йенсен, 71
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Порту полностью контролировал игру в Краснодаре, но смог забить лишь однажды. Но и этот гол "драконы" забили со стандарта. На 89-й минуте Сержиу Оливейра классно перебросил стенку и оставил без шансов Сафонова. Выездная победа делает португальцев фаворитами противостояния.
Выездной победой, но довольно неожиданной, завершился и матч в Стамбуле. Истанбул Башакшехир с плеядой звездных ветеранов в составе не справился с Олимпиакосом. На 53-й минуте Георгиос Масурас головой прекрасно замкнул навес Вальбуэны с правого фланга. Спасти турок мог Эрдин Вища, но не смог реализовать пенальти в добавленное арбитром время.
Между тем в дуэли Базеля и ЛАСКа из Линца сенсационную победу одержали австрийцы. На Санкт-Якоб парк "черно-белые" реализовали свои моменты. Для начала Траунер замкнул подачу с углового на старте второго тайма, а под занавес встречи Жоау Клаусс благодаря рикошета удвоил преимущество чемпионов Австрии. На 87-й минуте Лука Дзуффи классным выстрелом в девятку сохранил минимальные шансы Базеля перед ответной встречей. Победитель этой дуэли сыграет с победителем пары Брюгге – Динамо в следующем раунде.
Селтик не смог победить Клуж на выезде. Более того, "кельты" оказались в роли аутсайдера на 28-й минуте, когда Марио Рондон реализовал выход один на один после паса Дяка от центральной линии. Однако, на 37-й минуте Джеймс Форрест выровнял положение: шотландец получил пас с правого фланга и классно пробил в угол ворот – 1:1. Украинец Марьян Швед весь матч просидел на скамейке запасных.
Фактически все вопросы относительно победителя дуэли с Марибором снял Русенборг. Норвежцы усилиями Александера Седерлунна (дубль) и Майка Йенсена сделали серьезную заявку на выход в финал квалификации. Гол "мариборца" Маркоса Тавареша хотя и был красивым, но оставляет минимум шансов словенцам перед поединком в Тронхейме.