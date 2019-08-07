Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік без Шведа вирвав нічию у Румунії, Порту переграв Краснодар на виїзді

Завершилася низка перших матчів 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Краснодар – Порту – 0:1

Гол: Олівейра, 89

Істанбул Башакшехір – Олімпіакос – 0:1

Гол: Масурас, 53

Вилучення: Кахведжі, 80 (ІБ, друга жовта картка)

Нереалізований пенальті: Віща, 90+2 (ІБ)

Базель – ЛАСК – 1:2

Голи: Дзуффі, 87 – Траунер, 50, Клаус, 82

ЧФР Клуж – Селтік – 1:1

Голи: Маріо Рондон, 28 – Форрест, 37

Марібор – Русенборг – 1:3

Голи: Тавареш, 70 – Седерлунн, 50, 64, Єнсен, 71

Ліга чемпіонів: Аякс розписав яскраву нічию з ПАОКом, Копенгаген "відскочив" у грі з Црвеною Звездою

Порту повністю контролював гру в Краснодарі, але зміг забити лише одного разу. Та й цей гол "дракони" забили зі стандарту. На 89-й хвилині Сержіу Олівейра класно перекинув стінку та залишив без шансів Сафонова. Виїзна перемога робить португальців фаворитами протистояння.

Виїзною перемогою, але доволі несподіваною, завершився і матч у Стамбулі. Істанбул Башакшехір із плеядою зіркових ветеранів у складі не впорався із Олімпіакосом. На 53-й хвилині Георгіос Масурас головою чудово замкнув навіс Вальбуени з правого флангу. Врятувати турків міг Ердін Віща, але не зміг реалізувати пенальті в доданий арбітром час.

Тим часом у дуелі Базеля та ЛАСКа з Лінца сенсаційну перемогу здобули австрійці. На Санкт-Якоб парк "чорно-білі" реалізували свої моменти. Для початку Траунер замкнув подачу з кутового на старті другого тайму, а під завісу зустрічі Жоау Клаус завдяки рикошету подвоїв перевагу чемпіонів Австрії. На 87-й хвилині Лука Дзуффі класним пострілом у дев'ятку зберіг мінімальні шанси Базеля перед матчем-відповіддю. Переможець цієї дуелі зіграє із переможцем пари Брюгге – Динамо в наступному раунді.

Селтік не зміг перемогти Клуж на виїзді. Більше того, "кельти" опинилися у ролі аутсайдера на 28-й хвилині, коли Маріо Рондон реалізував вихід віч-на-віч після пасу Дяка від центральної лінії. Проте, на 37-й хвилині Джеймс Форрест вирівняв становище: шотландець отримав пас із правого флангу й класно пробив у кут воріт – 1:1. Українець Мар'ян Швед увесь матч просидів на лаві для запасних.

Фактично всі запитання щодо переможця дуелі з Марібором зняв Русенборг. Норвежці зусиллями Александера Седерлунна (дубль) і Майка Єнсена зробили серйозну заявку на вихід до фіналу кваліфікації. Гол "маріборця" Маркоса Тавареша хоч і був красивим, але залишає мінімум шансів словенцям перед поєдинком у Тронхеймі.