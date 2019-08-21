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Квалификация Лиги чемпионов: обидчик Динамо делает заявку на выход в группу, Аякс не смог справиться с АПОЭЛом

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Квалификация Лиги чемпионов: обидчик Динамо делает заявку на выход в группу, Аякс не смог справиться с АПОЭЛом
АПОЭЛ – Аякс / Твиттер Аякса

Состоялись первые матчи заключительного этапа квалификации Лиги чемпионов 2019/20.

 

Лига чемпионов 2019/20, 4-й квалификационный раунд. Первые матчи

АПОЭЛ – Аякс – 0:0

Удаление: Мазрауи, 80, (Аякс)

ЛАСК – Брюгге – 0:1

Гол: Ванакен, 10 (пен.)

ЧФР – Славия Прага – 0:1

Гол: Масопуст, 28

Аякс так и не смог забить хотя бы один гол в ворота чемпионов Кипра. Сенсационный полуфиналист прошлого розыгрыша ЛЧ показал слишком вялую игру в атаке, чтобы рассчитывать на нечто большее, чем ничья. Во втором тайме АПОЭЛ имел несколько возможностей, чтобы даже выйти вперед, однако амстердамцы сохранили ворота сухими благодаря удачной игре голкипера Андре Онана. В ответном матче чемпионам Нидерландов придется обойтись без Нуссаира Мазрауи, который получил две желтые карточки и был удален с поля.

Динамо впервые в своей истории трижды подряд не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Брюгге едва не полностью продублировал первый матч противостояния с Динамо на предыдущей стадии. Снова минимальная победа, снова пенальти от Ванакена, однако есть одно важное отличие – бельгийцы победили ЛАСК на выезде, что дает им отличные шансы на выход в групповую стадию. Эдуард Соболь провел на поле 66 минут, после чего его заменил уругваец Федерико Рикка.

"В Киеве была сильная гроза и прекрасное Динамо". Бельгийские СМИ похвалили украинскую команду за проблемы для Брюгге

Подобный сценарий подготовила и пражская Славия – минимальная гостевая победа над румынским Клужем, которая обеспечила хорошее настроение перед вторым матчем в Чехии.

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ЛАСК - Брюгге АПОЭЛ - Аякс ЧФР Клуж - Славия Прага Эдуард Соболь Эдуард Соболь Аякс Аякс ЧФР Клуж ЧФР Клуж АПОЭЛ АПОЭЛ Брюгге Брюгге Лига чемпионов Славия Прага Славия Прага ЛАСК ЛАСК
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