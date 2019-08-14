Динамо впервые в своей истории трижды подряд не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Киевляне установили неприятный антирекорд после неудачи в противостоянии с Брюгге.

Столичный гранд впервые пропускает три групповых этапа Лиги чемпиониив подряд, информирует Динамомания.

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Главный европейский турнир разыгрывается в своем текущем формате с сезона 1992/93. За все эти годы Динамо пропускало максимум две групповых стадии подряд, однако сезон 2019/20 станет уже третьим, в котором вице-чемпионы Украины завершили свой путь в квалификации. В последний раз "бело-синие" играли в группе ЛЧ еще в 2016 году, когда их тренировал Сергей Ребров.

Напомним, Динамо сыграло вничью в ответном матче против Брюгге и покинуло главный евротурнир на стадии третьего квалификационного раунда.

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