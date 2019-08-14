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Динамо впервые в своей истории трижды подряд не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

08:29 10 Читати українською
Динамо впервые в своей истории трижды подряд не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Киевляне установили неприятный антирекорд после неудачи в противостоянии с Брюгге.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Столичный гранд впервые пропускает три групповых этапа Лиги чемпиониив подряд, информирует Динамомания.

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Главный европейский турнир разыгрывается в своем текущем формате с сезона 1992/93. За все эти годы Динамо пропускало максимум две групповых стадии подряд, однако сезон 2019/20 станет уже третьим, в котором вице-чемпионы Украины завершили свой путь в квалификации. В последний раз "бело-синие" играли в группе ЛЧ еще в 2016 году, когда их тренировал Сергей Ребров.

Напомним, Динамо сыграло вничью в ответном матче против Брюгге и покинуло главный евротурнир на стадии третьего квалификационного раунда.

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